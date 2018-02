El indignado tuit de Joaquim Bosch sobre la inversión millonaria del Gobierno en el Valle de los Caídos

El magistrado y portavoz territorial de Jueces y Juezas para la Democracia, Joaquim Bosch, ha criticado con dureza al Gobierno del PP por invertir 1,8 millones de euros en distintos trabajos de mantenimiento de la basílica y la cruz del Valle de los Caídos de 2012 a 2017 y "no destinar ni un céntimo para que sus víctimas salgan de las fosas comunes y tengan una sepultura digna".

Entre los trabajos a los que el Ejecutivo ha dedicado esos casi 2 millones de euros destacan la restauración de la portada de la basílica por 230.138 euros y el mantenimiento del funicular que sube a la cruz, que ha costado 189.353 euros en ese tiempo.

"Cómo si el dictador siguiera vivo", ha afirmado Bosch.

El gobierno acaba de gastar casi 2 millones de euros en el mausoleo faraónico de Franco en el Valle de los Caídos. Pero no destina ni un céntimo para que sus víctimas salgan de las fosas comunes y tengan una sepultura digna. Como si el dictador siguiera vivo.

Las palabras del juez, que en muy pocas horas tienen cerca de 7.000 retuits y 6.600 'me gusta'

