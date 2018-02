Intenta protagonizar el momento más erótico de la historia de 'First Dates' y su cita sale por patas

Diana, una figurante de 28 años en un salón erótico de Barcelona, quiso seducir a su cita de First Dates sorprendiéndole con un baile cargado de sensualidad. Para ello, recurrió a sus artes de seducción y buscó inspiración en Marilyn Monroe.

Sin embargo, el efecto en su pareja de cena en el restaurante del amor de Cuatro no fue, precisamente, el deseado. A Claudio, un cantante y showman proveniente de Tenerife, le chirrió el numerito: "Ha sido gracioso, pero poco profesional", ha sentenciado el chico, quien intentó mantener la compostura cuando la chica le pidió su opinión sobre lo que acababa de ver:

- Diana. Me ha costado mucho pero he hecho una prueba y me he dicho 'si sale corriendo...' - Claudio. Qué va, a mí me encantan las locuras. . Diana. ¿Pero lo he hecho bien? - Claudio. Muy bien. Muy sexy. - Diana. Si te parezco una freaky me lo puedes decir

Lo cierto es que Claudio no le dijo a Diana que le parecía una freaky, pero lo que sí le dijo es que no tendría una segunda cita con ella: "Me ha gustado mucho estar con ella, conocer gente nueva, pero amor... no ha surgido el amor", argumentó.

Ella se subió a ese carro: "Igual que yo. No tendría una segunda cita porque he visto que había momento en los que no surgía la conversación. Como amor no, pero como amigo sí que lo quiero".