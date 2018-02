Paz Padilla fue a divertirse a El Hormiguero, el programa de entretenimiento de Pablo Motos en Antena 3. La presentadora de Sálvame (Telecinco), está inmersa en la promoción de su nueva obra de teatro Desatadas.

La presencia de la cómica andaluza ha sorprendido mucho a la audiencia por ser uno de los rostros visibles de uno de los buques insignia de Mediaset, Sálvame.

En un momento de la charla Motos y Padilla hablaron sobre la rivalidad entre las cadenas. "Nos están viendo seguro los jefes de Telecinco y Antena 3, vamos a saludarles", dijo Motos.

"A mí me encanta esto. Me parece maravilloso", dijo Padilla. "No puede ser que tú y yo seamos amigos en la vida real y no podamos estar así", dijo Motos.

"Vamos a decir Paolo Vasile en Antena 3", le dijo poco después Motos a Padilla. "Yo digo que el domingo estoy con Calleja en Cuatro", volvió a decir Padilla. "Niño, que nos van a echar", bromeó de nuevo la cómica.