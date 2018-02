La Mesa del Parlament ha aplazado hoy de nuevo la admisión a trámite de la reforma de la ley de Presidencia que propugna JxCat, pensada para permitir una investidura a distancia, y ha encargado un informe a los letrados para clarificar dudas sobre el texto, según fuentes parlamentarias.

En una reunión más larga de lo habitual, la Mesa, por un acuerdo de la mayoría de JxCat y ERC, ha adoptado esta decisión sobre la propuesta que había presentado el grupo liderado por Carles Puigdemont.