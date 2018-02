La reacción de Amaia tras conocer que un profesor de la Academia tuvo un sueño erótico con ella

Amaia, la ganadora de Operación Triunfo 2017, sigue dando mucho juego.

Anoche, la popular cantante navarra volvió a hacer un directo desde su cuenta de Instagram, donde tiene más de 578.000 seguidores, tras varios días alejada de las redes sociales.

Una de las primeras preguntas que le hicieron fue "cuéntanos lo de Pol".

"¿Qué de Pol? No sé lo de Pol. No lo sé", contestó, extrañada, la joven.

Sin embargo, minutos después, recordó que la pregunta se refería a una anécdota con Pol Chamorro, uno de los profesores de baile de la Academia, y contestó:

"Pol, por favor, perdóname. Es que igual se enfada. A ver, es una tontería que no tiene nada que ver ni con el programa ni con nada. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con nada. Pero bueno, yo lo voy a contar. Nada, que tuvo un sueño erótico con nosotros dos. O sea, yo me encantó, porque claro, me encanta que sueñen conmigo y más si es sueño erótico".