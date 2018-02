Noemí Galera explica por qué concursó en 'Amor a primera vista'

Noemí Galera, la famosa directora de la Academia de la última edición de Operación Triunfo, ha hablado sobre su primera aparición en televisión en el programa de citas Amor a primera vista de TV3.

En una entrevista en La Voz de Galicia, Galera explica que una amiga suya trabajaba haciendo los cástings y la convenció para ir a concursar. "Aquel programa me cambió la vida absolutamente", cuenta en la entrevista. Allí conoció a los que en la actualidad siguen siendo sus jefes desde que la ficharon para trabajar en la productora Gestmusic, fundada por el grupo La Trinca. "Ya han pasado 27 años", afirma.

Empezó buscando el amor

Fue en 1991 cuando Galera apareció por primera vez en televisión, a los 24 años. Amor a primera vista era un concurso en el que tres hombres y tres mujeres buscaban pareja. Tras responder a una serie de preguntas, cada concursante debía escoger a la persona que considerase más compatible y si ambos coincidían, se llevaban el premio.

Fue así como Galera conoció a Josep, con el que mantiene el contacto por Facebook y con el que ganó 245.000 pesetas y una vuelta al mundo. "Nos lo pasamos muy bien en aquel momento. Tenía toda la vida por delante. Entre nosotros hubo su aquel, pero fue una cosa momentánea, tampoco gran cosa", asegura.

En la entrevista con el medio gallego, Galera también aclara dónde conoció a su actual pareja y padre de sus dos hijos, Arnau Vila. "La gente dice que Arnau ha sido profesor de OT y no es verdad. Es el director musical de Tu Cara Me Suena", responde la directora a los que aseguran que se conocieron en OT. "No es así. Nos conocimos en Operación Tony Manero. ¡Ojalá le hubiese conocido en OT 1! Me hubiera ahorrado un montón de cosas", concluye.