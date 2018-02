Paz Padilla ha estado este lunes en El Hormiguero, el programa de Pablo Motos en Antena 3, promocionando su obra de teatro Desatadas. Además de hablar de la función, la humorista, actriz y presentadora contó algunas anécdotas de su vida y recordó sus inicios en el mundo del humor cuando coincidió con Chiquito de la Calzada.

Padilla protagonizó el momento más emotivo de la noche al recordar al humorista, fallecido el pasado noviembre. La presentadora estaba contando, con su tono dicharachero habitual, cómo fue su primer encuentro con Chiquito en un programa de humor. "Fue en Antena 3, donde empecé. Éramos un grupo de 15 humoristas y nos dijeron que teníamos que contar chistes uno detrás de otro. Y de repente yo vi a Chiquito...", contaba Padilla.

En ese momento, la presentadora se fijó en que en una de las pantallas del programa aparecía la imagen del humorista y no pudo continuar hablando. "Es que no puedo verle", dijo con la voz completamente quebrada. "No sé qué me pasa", afirmó sin poder contener la emoción.

Tras un aplauso del público, Padilla siguió contando la anécdota con voz temblorosa y esquivando con la mirada la imagen de su querido amigo.

Este es el momento completo:

Si no puedes ver el vídeo, pincha aquí.