Penélope Cruz, contra los finales de cuento: "¡Que les jodan a Cenicienta y a La Bella Durmiente!"

A Penélope Cruz no le gustan los finales de cuento y por eso ha decidido cambiarlos. La actriz madrileña lo ha contado en una entrevista con la revista Porter Edit, en la que no ha dudado en hablar de la educación feminista que imparte a sus hijos.

"Los cuentos de hadas importan mucho porque estas son las primeras historias que escuchas de boca de tus padres", asegura la intérprete, madre de dos hijos junto a Javier Bardem: Leo, de siete años, y Luna, de cuatro. "Por eso, cuando por las noches leo cuentos a mis hijos siempre les cambio los finales. Siempre, siempre, siempre. ¡Que les jodan a Cenicienta y a La Bella Durmiente!".

Para Cruz hay demasiado machismo en esas historias y eso puede afectar a la forma en que los niños ven el mundo. "Si no tienes cuidado, empiezan a pensar: 'Ah, entonces los hombres deciden todo", asegura.

En sus finales, las heroínas rechazan propuestas de matrimonio o son directamente ellas quienes las hacen. "En mi versión de la Cenicienta, cuando el príncipe dice: '¿Quieres casarte?', Ella responde: 'No, gracias, porque no quiero ser una princesa. Quiero ser astronauta o chef", explica la actriz, a la que parece que sí le gusta la historia de Frozen y de su heroína Elsa.

Según cuenta, mientras estuvo viviendo en Londres para rodar Asesinato en el Orient Express, le pedía a su compañero Josh Gad (voz de Olaf en la película) que grabase notas de voz para sus hijos. "Conozco a Olaf, y eso me convierte en la madre más genial del mundo", confiesa.

Penélope Cruz, que es una de las muchas actrices que se ha unido a la iniciativa Time's Up, para luchar contra el acoso sexual en Hollywood, también dedica parte de la entrevista a tratar este tema así como el de la brecha salarial. "Tienen que cambiar las reglas de nuestra industria y de todas las demás industrias en las que las mujeres están siendo reprimidas de muchas maneras diferentes. No puede ser algo que esté ahí para llenar las noticias durante unos meses y luego pasar a otra cosa", dice tajante.

En la entrevista también habla de su papel en la polémica nueva temporada de la serie American Crime Story, sobre el asesinato de Gianni Versace y en la que da vida a la hermana del diseñador. "Le dije a Donatella: 'Esto no me deja dormir por la noche porque es una gran responsabilidad interpretar a alguien que está vivo y además respeto tanto'. Y ella me contestó: 'Si alguien lo va a hacer, me alegra que seas tú'. Sus palabras me dieron libertad para hacer esto. Creo que pudo escuchar en mi voz que todo se haría desde el respeto".