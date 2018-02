A estas alturas de 2018 es raro la famosa que no habla de feminismo y se posiciona a favor de este movimiento social. Y si no lo hace, tampoco se muestra contraria.

Posicionarse como machista está muy mal visto (¡con razón!) y también defender al hombre machista (María Adánez sabe bien de esto). En la época de las redes sociales hay que andar con ojo con lo que se dice, pero esto no pasaba hace años cuando el feminismo no era un movimiento imperante y Twitter no estaba ahí para sacar punta a todo.

Lo malo es que las hemerotecas están ahí para recordar lo que uno dijo en un pasado y para sacarlo a la luz cuando uno se pone de actualidad. El boom que vive estos días Marta Sánchez gracias a su letra del himno nacional ha hecho que algunos fans de la artista hayan desempolvado sus viejos titulares.

El usuario de Twitter @logela ha compartido en esta red social dos entrevistas que Sánchez concedió hace años. Una de la revista Diez Minutos de 1988, en la que muestra su interés por Bertín Osborne, y otra de Cambio 16, con un llamativo titular: "Soy muy clásica y muy machista".

Madre mía las hemerotecas que están saliendo a la luz... pic.twitter.com/qdqZ6rUDCm — Logela (@logela) 19 de febrero de 2018

Poco después de estas declaraciones, en 1991, Marta Sánchez protagonizó un comentadísimo reportaje en Interviú. La cantante accedió a posar desnuda para evitar que la revista publicara unas fotos suyas robadas. Según declaró años después en Vanity Fair, fue uno de los episodios de los que más se arrepiente a lo largo de su carrera.