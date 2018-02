Ada Colau incendia Twitter con sus argumentos sobre la condena de cárcel contra Valtonyc

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha incendiado Twitter al mostrar su estupefacción después de que el Tribunal Supremo confirmase este martes la condena de tres años y medio de cárcel que la Audiencia Nacional impuso a José Miguel Arenas Beltrán, Valtonyc, por delitos de enaltecimiento del terrorismo, calumnias e injurias graves a la Corona, y amenazas no condicionales en sus canciones.

Según informó el alto tribunal, la Sala rechazaba los argumentos del acusado, que aludió a la libertad de expresión y a la creación artística, y subrayó que el lenguaje del rap es extremo, provocador, alegórico y simbólico.

El propio Valtonyc informó de la sentencia en su cuenta de Twitter:

Según Colau, la sentencia contra el rapero denota que vivimos "tiempos tristes y oscuros", tras lo que ha afirmado que "rapear no es delito" y que "cantar sobre borbones ladrones y matadores de elefantes" está amparado por la libertad de expresión:

Sin embargo, no todos se han mostrado de acuerdo con Colau. Las palabras de la alcaldesa, que en pocas horas tienen cerca de 3.000 retuits y 6.000 'me gusta', han generado centenares de comentarios, la mayoría de los cuales resaltan que las palabras del rapero sobrepasan la libertad de expresión y entran en el terreno del enaltecimiento del terrorismo o las amenazas de muerte:

Sinceramente @AdaColau , hay veces que me he de frotar los ojos para entender cómo alguien que representa a todos los barceloneses puede estar a esa altura moral.

Me parece que tienes que leerte la sentencia y echar un pequeño vistazo a las letras de este tipo. Rapear no es delito, pero el enaltecimiento del terrorismo y las amenazas de muerte si. Échalo un vistazo antes, igual si te amenazan de muerte cantando queda más cuqui.

No obstante, algunos rechazan estos argumentos y defienden que las letras del rapero están amparadas por la libertad de expresión:

Otra! Tú no has escuchado y leído amenazas de muerte contra Puigdemont, contra los catalanes en general, sus políticos, etc? Pero ahí no pasa nada ahí calláis como PUTAS!