Buenafuente le dedica esta hilarante canción a una irreconocible Anna Gabriel

Late Motiv, el programa de Andreu Buenafuente en #0, le ha dedicado a la política independentista catalana Anna Gabriel una versión de la sintonía de inicio de Heidi.

En la canción ideada por el equipo del cómico, Gabriel se mete en la piel de Heidui, la versión 155 del conocido dibujo animado que vive en los Alpes suizos.

"Yo antes era de la CUP, y estaba a tope con el procés, pero me he hecho un Puigdemont y a Suiza me he pirao, ya ves", dice la letra.

No te vas a poder quitar la canción de la cabeza, prometido.

Este tema sale a colación de la marcha de Gabriel a Suiza. La política confirmó al diario suizo Le Temps que no volverá a España este miércoles para declarar en el Tribunal Supremo, donde estaba citada como imputada en la causa contra los dirigentes del procés.

La dirigente de la CUP ha explicado las razones por las que no volverá a España: "Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado uno en el que pueda proteger mis derechos", lleva el diario en su portada, donde titula la entrevista con una rotunda frase: "No iré a Madrid".