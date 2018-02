¿Estás harto de que te digan qué hacer contra el acné? Lorde también. La cantante neozelandesa de 21 años ha compartido una serie de ocho vídeos en stories de Instagram en los que explica con humor lo que NUNCA hay que decir a las personas que, como ella, son víctimas de esta afección cutánea.

"Sinceramente, el acné da asco", confiesa la intérprete de Royals. "Pero, ¿sabéis lo que también da asco? Cuando llevas soportándolo durante años y años, y ya has tomado todos los medicamentos y has probado todo tipo de cosas y aun así hay gente que todavía te dice: '¿Sabes qué me ha funcionado a mí? La crema hidratante", cuenta.

La cantante prosigue con el tipo de sugerencias que le ha hecho la gente a lo largo de su vida: una mascarilla de miel, yogur griego y aguacate; un exfoliante con albaricoque; el aceite de coco... Pero resulta que estas soluciones "milagro" no resuelven los problemas de piel de todo el mundo.

Writing a lot down Une publication partagée par Lorde (@lordemusic) le 16 Févr. 2018 à 9 :19 PST

Lorde reconoce que no hay mala intención detrás de estos "consejos". Sin embargo, hay uno que le irrita especialmente. Y es cuando le preguntan si se lava regularmente la cara. "Sí, me lavo la cara", replica. "Pero mi piel tiene una maldición genética".

"A todas las personas que tienen mal la piel, no una piel a la que baste poner un poco de crema hidratante, os digo: entiendo vuestro dolor", concluye la joven. "Lo vamos a conseguir, os lo prometo", les anima.

No es la primera vez que Lorde menciona sus problemas de piel. En febrero de 2014 publicó una foto en la que aparecía antes de acostarse con crema para los granos de la cara. Dos meses después, criticó una imagen de ella retocada durante un concierto, en la que le habían borrado las marcas de acné. Ahí ya mandó un mensaje a sus fans: "Recordad que no pasa nada por tener defectos".

Este artículo fue publicado originalmente en el 'HuffPost' Francia y ha sido traducido del francés.