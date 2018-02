"Soy vegano desde hace tres años y estoy más en forma que nunca"

¿Qué te motiva?

No siempre estoy motivado. A veces te sientes emocionado, activo y preparado para ponerte manos a la obra. Otras veces te sentirás triste y tendrás pereza. Puedes sentirte de muchas maneras, pero eso no importa. Lo realmente importante es que tengas disciplina. Puedes entrenar tu fuerza de voluntad igual que entrenas tus músculos. Procura entrenar tu fuerza de voluntad y verás los resultados.

¿Qué tipo de música escuchas cuando haces ejercicio y por qué?

Me encanta el hip hop hardcore, porque me resulta muy motivador y es agresivo, algo muy útil cuando necesito un empujón. Cualquier canción con una buena base sirve, yo creo que hay ciertas frecuencias musicales que pueden afectar a tu desempeño en el deporte

Mi alimentación 🍅

¿Qué comes a lo largo de la semana para complementar tus rutinas de entrenamiento?

Suelo hacer dos comidas grandes al día. Mi primera comida es entre las 12 y las 3 de la tarde, y la última entre las 8 y las 10 de la noche. Estos últimos cinco días he hecho ayuno de forma intermitente. No suelo ser muy estricto con eso, pero en general me funciona.

Mi dieta consiste en mucha fruta, por ejemplo, kiwis, mangos y peras, y me encantan los batidos de plátano, frutas del bosque, cacao, proteínas veganas y aguacates; además, obtengo proteínas de alimentos como judías, lentejas, quinoa y algunas verduras de hoja verde. Al principio me preocupaba mucho por las proteínas, pensaba que si hacía un entrenamiento intenso necesitaría más cantidad de proteínas. Pero, según tus objetivos, puede ser aconsejable tomarse un batido con proteínas veganas después de la sesión de ejercicio.

La alimentación afecta a tu humor. Si comes mal, te sientes mal.

¿Qué tomas antes y después de hacer ejercicio?

Suelo empezar en ayunas, pero, en ocasiones, como algo de fruta antes de la sesión, preferiblemente sandía. Después de la sesión, me tomo un enorme batido con plátanos, dátiles, un poco de perejil, medio aguacate, verduras verdes y alguna bebida vegetal o agua.

¿Cuál es la lección más importante que has aprendido sobre la comida?

La alimentación afecta a tu humor. Si comes mal, te sientes mal. Yo pensaba que la dieta vegana consistiría en comer hojas y patatas. Pero cuando investigas un poco te das cuenta de que es posible construir un físico saludable y estar en forma con una dieta como esta.

La mayor lección que he aprendido sobre el veganismo es que debemos ser flexibles cuando nos enfrentamos a algo nuevo: debemos hacer una transición de forma gradual y no juzgar a los demás. Yo estoy obteniendo mejores resultados desde que soy vegano, pero no me considero mejor que nadie por eso. Cada persona se encuentra en una etapa distinta, y a menudo me veo reflejado en los demás.