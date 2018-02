Vendida la polémica obra sobre "presos políticos" que ha sido retirada de ARCO

La galería Helga de Alvear ha vendido la obra Presos políticos en la España Contemporánea a un particular, que ha pagado 80.000 euros (98.800 dólares) por las 24 fotografías de "reconocidos encarcelados" que fueron retiradas de ARCO por los responsables del recinto donde se celebra esta feria de arte.

Fuentes de la galería confirmaron la venta de la obra, en la que los retratados, entre ellos Oriol Junqueras, en prisión provisional investigado por rebelión y sedición por el proceso independentista, aparecen "pixelados" pero son fácilmente reconocibles gracias a las etiquetas con las que son descritos.

Helga de Alvear, que ha sustituido en su estand de ARCO las fotos de Santiago Sierra por otras de unas máquinas de Thomas Ruff, ha asegurado tras la retirada que había varios interesados en comprarla.

Y ha apostillado que, si la retirada "revalorizaba" la obra, "sería la primera vez" que vendiera algo de este artista, que "siempre" la mete "en líos". "He tenido a todos los presidentes y al rey boca abajo y no se vendió, me lo tuve que quedar yo en la colección", ha resaltado.

ARCO 2018 ha abierto este miércoles sus puertas a profesionales y coleccionistas. Los responsables del recinto ferial pidieron que se quitara la obra porque "la polémica" suscitada "perjudica" la "visibilidad" del resto, una decisión muy cuestionada y que el Ayuntamiento de Madrid ha intentado rectificar sin éxito.