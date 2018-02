Amaia confiesa en 'Late Motiv' la "mentira" que dijo al rey Felipe

Amaia Romero, ganadora de Operación Triunfo 2017, fue entrevistada este miércoles en el programa Late Motiv de Cero por Andreu Buenafuente.

La popular concursante navarra estuvo acompañada por la directora de la Academia, Noemí Galera, con quien repasó el éxito del programa y contestó, como supo, a las preguntas del presentador.

Una de esas preguntas versó sobre la vez que, con 12 años, Amaia tocó el piano para el actual rey de España, Felipe VI, entonces príncipe de Asturias.

"¿Te acuerdas de eso?", preguntó Buenafuente. "Sí, me acuerdo, me acuerdo", contestó Amaia, visiblemente nerviosa.

En el vídeo se ve cómo Felipe alucina con el talento de Amaia y le dice "ni te has inmutado", en referencia a que no reaccionó con la entrada de ambos a la sala. "Tienes madera de artista, que le da igual el público", añadió el entonces príncipe.

"Gracias", se limita a decir la jovencísima Amaia, que ya entonces era parca en palabras. "Tienes futuro", vaticinó el ahora rey antes de darle dos besos a la futura 'reina' de OT.

A la vuelta del vídeo, Buenafuente comentó lo que dijo Felipe. "Una descripción del artista muy curiosa: no te has inmutado, ahí el público como que no. Eso tampoco es así, ¿no?", preguntó el presentador.

"No, no. Pero es verdad, es que había que simular una clase de piano. Entonces entraron y yo estaba ahí pues un poco... Pero, obviamente, fingí un poco porque sí que estaba nerviosa. Y dije: "Sí, tienes toda la razón", pero era mentira".

Puedes ver aquí la entrevista completa: