Carmena no irá a la inauguración de ARCO en protesta por la retirada de la obra 'Presos políticos'

La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, no acudirá este jueves a la inauguración de ARCO como forma de expresar su disconformidad por la retirada, ayer, de la obra de Santiago Sierra Presos Políticos en la España Contemporánea, solicitada por IFEMA y a la que el Consistorio se opuso.

Fuentes municipales han señalado que la regidora madrileña reivindica la existencia de la libertad de creación y ve como un "retroceso en la democracia" la retirada de esta obra, por lo que no acudirá a la inauguración oficial. Se limitará, agregan esas fuentes, visitará la Feria Internacional de Arte Contemporáneo en otro momento.

Carmena defiende la "libertad de creación" y que no se puede enviar "el mensaje hacia fuera de que si un artista viene con su obra a la ciudad le puede ocurrír esto".

La decisión de retirar del stand de ARCOMadrid 2018 de la galerista Helga de Alvear la serie de 24 fotografías del madrileño Santiago Sierra titulada Presos Políticos en la España Contemporánea ha partido de Ifema. En concreto, de su presidente.

"Me lo ha pedido pero no me ha dado ninguna explicación. No quería líos", ha explicado la galerista a El HuffPost, quien no dudó en descolgar de sus paredes la serie de imágenes en las que aparecen pixelados los rostros de líderes independentistas como Oriol Junqueras o los jóvenes detenidos por agresión a dos guardias civiles en Alsasua (Navarra). "Cada uno en su casa hace lo que quiere. Si Ifema no quiere una cosa yo la quito, en mi casa no me quita nadie nada. Es mi artista, ha habido algún problema y punto. Mañana hay otra cosa".

El Ayuntamiento de Madrid explicó ayer en un comunicado que no comparte la decisión, "tomada de manera unilateral por la dirección de Ifema", de solicitar la retirada de la obra, que ya ha sido vendida. Recordó que, por ello, al conocer esta noticia, solicitó la convocatoria urgente de la Junta de Ifema para pedir una rectificación.

Una vez realizada esta reunión, la Junta avaló la decisión tomada "de manera unilateral" por el presidente del Comité Ejecutivo, han destacado.

El coordinador general de alcaldía y vicepresidente de Ifema, Luis Cueto, reiteró que "el Ayuntamiento de Madrid no comparte la decisión tomada ya que defiende la libertad de expresión y de creación por encima de todo".