Lo de que Amaia tiene un séquito de seguidores famosos es algo que se conocía desde sus tiempos dentro de la Academia de Operación Triunfo. La ganadora del talent show de Televisión Española ha conquistado a numerosos rostros conocidos, entre ellos a la popular Cristina Pedroche.

Durante el concurso, la colaboradora de Zapeando (laSexta) se posicionó varias veces como seguidora de la de Pamplona y pidió su victoria el día de la final. Su faceta de grupie ha ido un poco más allá este jueves cuando, al encontrarse con los dos representantes de España en Eurovisión en el aeropuerto, les pidió una foto y luego la compartió con sus más de 1,7 millones de seguidores de Instagram.

"¡Qué maravilla encontrarme con ellos! Ojalá me de suerte para mañana la actuación en Tu cara me suena ❤️❤️❤️❤️ Nerviosssssssssss😩", escribe en el mensaje, que acumula más de 73.000 Me gusta en dos horas.

Pedroche pide suerte porque este viernes 23 acude junto a Anna Simón aTu cara me suena (Antena 3), donde acude para cantar Lo malo, de Aitana War. Después de rogarle a la productora Gestmusic, responsable de ambos programas, este lunes recibió el OK. En la actuación, que ya ensayaron en Zapeando, Pedroche hará de Aitana (por lo del flequillo) y Simón de Ana Guerra.