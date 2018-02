El 'repasito' de 'The New York Times' a España por la falta de libertad de expresión

"Ya sea por ley o intimidación, España se ha convertido en un país donde los riesgos para la libertad de expresión han crecido sigilosamente en los últimos años". Apenas un día antes de que el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, haya asegurado que el Gobierno "nada ha tenido que ver" en la medida adoptada por el IFEMA de retirar de la exposición de arte contemporáneo ARCOmadrid la obra "Presos políticos españoles contemporáneos", del artista Santiago Sierra, The New York Times ha dado un repaso a España ante la amenaza que, a juicio del rotativo más prestigioso del mundo, sufre la libertad de expresión en el país.

Va, això d'Arco al The New York Times > Spanish Artwork Denounced Political 'Persecution.' It Was Ordered Removed. https://t.co/bmEHq38vvd