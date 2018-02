Jorge Javier Vázquez se explica tras su polémica sobre 'Sálvame'

El pasado martes saltó la noticia, Jorge Javier Vázquez abandona temporalmente Sálvame, el exitoso formato de Telecinco.

Muchos medios de comunicación aseguraron que el catalán abandonaba para siempre el programa que le dio la fama, pero ni mucho menos. Vázquez se ha tomado una semana de vacaciones "para centrarse en otros retos profesionales y descansar".

Tras el aluvión de titulares sobre su marcha, Jorge Javier ha salido a desmentir a los medios y lo ha hecho llamando a su propio programa. El presentador ha dejado claro que no había recibido presiones por parte de ningún directivo para abandonar Sálvame y ha dicho que ha llamado para aclarar esos titulares porque está "harto de falsedades".

"De Sálvame no me va a quitar nadie ni con agua caliente", afirmó. Y sentenció: "Por mucho que te explicas siempre hay titulares que no se ajustan a la realidad, es desolador".

"A pesar de que avisé de que me iba UNA SEMANA de vacaciones, muchos medios han decidido que abandono", dijo Vázquez después en Twitter.

Poco después publicó una fotografía desde El Caribe, donde está de vacaciones junto a su madre.