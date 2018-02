Roi y Cepeda, dos de los concursantes más populares de Operación Triunfo 2017, han sorprendido en Twitter al cargar duramente contra Got Talent, el programa de talentos de Telecinco, que se emite ahora los miércoles.

Pasada la medianoche, el exconcursante gallego publicó el siguiente tuit: "No entiendo muy bien este programa Got Talent. Llevo 10 minutos viéndolo y no hubo ninguna actuación en serio. Con la cantidad de gente con talento que se presentaría al casting. ¡Que viva la televisión!".

No entiendo muy bien este programa #GotTalent9

Llevo 10 minutos viéndolo y no hubo ninguna actuación en serio😳

Con la cantidad de gente con talento que se presentaría al casting .

Que viva la TV! — Roi Méndez (@Roi_ot2017) 21 de febrero de 2018

Su amigo Cepeda, también exconcursante del programa musical de TVE, siguió el juego a Roi y respondió: "Me voy a presentar haciendo una tortilla".

Me voy a presentar haciendo una tortilla — Cepeda (@Cepeda_ot2017) 21 de febrero de 2018

"Qué genio, nunca fallas", contestó Roi.

😂😂😂😂😂 que genio, nunca fallas — Roi Méndez (@Roi_ot2017) 21 de febrero de 2018

Aunque muchos han aplaudido su reflexión, el mensaje de Roi también ha recibido críticas:

Diez minutos??? A mí me bastaron dos viendo OT para pensar exactamente lo mismo. Buenas noches... — #Standby (@EuroMision) 21 de febrero de 2018

Actuaciones frikies también es TV.

Deberías ver esta actuación: https://t.co/YD07BJpw8o dentro del mismo programa. Actuación muy seria, e increíble — Xicky (@Mirtyta1) 21 de febrero de 2018

Pos como tu amigo Cepeda en OT, que no se como paso el casting habiendo gente muchisimo mejor y encima sin ser imitaciones. — De la India.13🍑🍑 (@laQseavecina) 21 de febrero de 2018

Y lo dices tu??? Pero si entraste a ot para hacer tus gracias q para el canto te mueres de hambre jajajajaaja — Berly (@berlyberyx) 21 de febrero de 2018

Pues eso, que se nota que llevas 10 minutos, y con eso no se puede hablar. Van personas de todo tipo, gente que lo hace genial y gente que lo hace peor, la semana que viene ya sólo estarán los que han pasado el filtro. Y hay gente buenísima. Ay... | #GotTalent9 — El Chico Comenta (@ElChicoComenta) 22 de febrero de 2018

¿Got Talent? Ah, pensaba que hablabas de OT. — Carlos Ballesteros (@Ballesta21) 22 de febrero de 2018

Yo tampoco entiendo OT, con la gente con talento que se presentaría al casting. Y cogieron a tu amigo @Cepeda_ot2017 !! QUE VIVA LA TV!! — JUCAKAE (@Jucakae26) 21 de febrero de 2018

Hablando mal de un programa de Telecinco... es una pena, pero prepárate para ser atacado por Sálvame en breves, que siempre hacen lo mismo :( — Élan (@ElanRuh) 21 de febrero de 2018