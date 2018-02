Un excandidato de Ciudadanos llama "troll" a una víctima de ETA

David Gimeno, aspirante a candidato al Congreso por Valencia en 2015, está siendo protagonista en Twitter este jueves por un mensaje en el que llamaba "troll" a una víctima de ETA a la que acusó de mentir.

Se trata del periodista Pablo Romero, cuyo padre fue una de las víctimas del atentado con coche bomba que ETA perpetró en la calle López de Hoyos de Madrid en junio de 1993.

Romero explicó que era víctima de ETA y aseguró que no quiere que alguien vaya a la cárcel por intentar ofenderle. "Que estés a favor del terrorismo, hagas chistes o te cagues en mi sombra me la pela", dijo.

Como todo esto me toca los huevos, permítame que estalle: a mi padre lo asesinó ETA, soy víctima del terrorismo y, aunque intentes ofenderme con todas tus fuerzas, NO quiero que vayas a la cárcel. Que estés a favor del terrorismo, hagas chistes o te cagues en mi sombra ME LA PELA