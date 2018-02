El presentador Aitor Trigos revela cómo salió de la prostitución

El polifacético Carlos Sobera recibió este jueves en Volverte a Ver (Telecinco) a Aitor Trigos, quien acudió al programa con un claro objetivo: declarar su amor públicamente a su novio.

El que fue presentador de Las mañanas de Cuatro, que tocó fondo tras dilapidar dos millones de euros, como reveló el pasado agosto en Sábado Deluxe, quiso contar a Sobera que fue Jorge quien lo sacó de la espiral de negatividad en la que había caído. Trigos llegó a estar en "la puta calle" (palabras suyas) tras arruinarse y perder su casa. Tuvo que prostituirse para pagar todas esas deudas.

Fue su novio, Jorge, quien lo ayudó a salir de ese pozo. "Fue mi salvavidas", contó ante las cámaras en el programa de Sobera. "Me he sentido muy solo durante 42 años y por fin encontré a alguien que me ha salvado la vida".

Trigos acudió al programa con la intención de completar su historia y homenajear a su chico. "Te mereces un homenaje, todo mi agradecimiento, de corazón. Porque cuando estaba más a la deriva, tú me salvaste la vida. Sabes mejor que nadie cómo es lidiar con este torito que tienes aquí enfrente", le dijo visiblemente emocionado. "Lo dejaste todo, dejaste hasta tu trabajo. Te enfrentaste muchas veces a mucha gente, a gente que pensaba que estabas conmigo por interés".

En su emocionada declaración, Trigos contó que Jorge y su familia lo habían acogido como uno más y que se lo debía todo. "Eres mis manos, mis pies, sabes que ya no me quedan lágrimas, que lloro muy poquito porque he llorado demasiado. Tú me has hecho creer en mi mismo, incluso a veces en detrimento tuyo", le dijo, para después confesar que estaba "feliz y con ganas de trabajar y vivir" gracias a él.

Jorge, de 25 años, se quitó méritos y dijo que el apoyo era muto. Se restó importancia y le recordó su 'grito' de guerra: "Ponte lunares y sonríe a la vida, y a lo que no te gusta: ciao, ciao, Micky Mouse".