Itziar Castro consigue que 'Harper's Bazaar' desee su desnudo

Se quejó y no le faltaba razón. El 19 de enero la actriz Itziar Castro acudió a Twitter para poner de manifiesto que la revista Harper's Bazaar no había contado con ella para el reportaje Los nominados al Goya, al desnudo. "Me hubiera encantado hacerlas pero se ve que no tengo el cuerpo deseado porque ni se me preguntó", escribió amargamente.

Un mes después su deseo ha sido concedido. De hecho el reportaje ue protagoniza en la revista se titula Deseo concedido, donde posa sin nada de ropa, igual que lo hicieron dos de las otras candidatas al Goya a Mejor actriz revelación de la pasada edición de estos galardones, al que ella optaba por Pieles. El premio se lo llevó Bruna Cusí por Verano 1993).

Castro protagoniza un amplio reportaje en el número de marzo, en el que posa para el fotógrafo Félix Valiente y expresa su opinión sobre lo ocurrido. "Escribí un comentario en las redes sociales y se lió. Empezaron a intervenir haters y no haters, pero simplemente dije que tenía ganas de hacerlo", dice sobre el tuit, al que rápidamente respondió la revista.

"Fue una propuesta externa. De hecho, al contrario: ¡nos encanta tu cuerpo! Y, si te apetece, te tomamos la palabra para fotografiarte en próximos números :)", se justificaron. Y poco tardaron en cerrar la cita. El 6 de febrero contó en La resistencia, el programa de David Broncano en #0 de Movistar que había conseguido una sesión para ella sola."He salido ganando porque me han hecho más fotos, porque como soy XXL con una no tenían suficiente", aseguró entonces.

¡Hola Itziar! Fue una propuesta externa. De hecho, al contrario: ¡nos encanta tu cuerpo! Y, si te apetece, te tomamos la palabra para fotografiarte en próximos números :) pic.twitter.com/YJ7nAOPZro — Harper's Bazaar (@harpersbazaarES) 19 de enero de 2018

Además de repasar su trayectoria, la actriz reivindica las curvas y los cuerpos distintos. "Hace falta mostrar a gente diferente y mujeres con estilos, sexualidades, etnias y físicos variados como sucede en esta serie", asegura la actriz, que en los Goya recibió la atención de Paquita Salas: "Estamos divinas tal y como estamos".

El personaje de la serie creada por Los Javis celebró su físico, del mismo modo que lo hace ella. En la entrevista asegura que no tiene ningún complejo y se siente afortunada de su cuerpo, no tiene intención de adelgazar ni engordar. "Gracias a mi físico jamás se me ha etiquetado como actriz cómica o dramática y he podido hacer de todo, que es lo que me gusta".