Joaquín Reyes cuenta la verdadera historia del vecino que llamó a la policía

El cómico Joaquín Reyes ha acudido a Yu! No te pierdes nada, en Los 40 Principales, para hablar de casi detención mientras hacía un sketch para El Intermedio disfrazado de Carles Puigdemont.

En el espacio radiofónico presentado por los cómicos Antonio Castelo, Iggy Rubín y David Suárez, Reyes habló de la que fue la noticia este jueves.

Siempre en tono de broma, los cuatro cómicos hablaron en tono jocoso del vecino que llamó a la policía creyendo que allí se encontraba Puigdemont, paseando por Torrejón rodeado de cámaras.

"Un delator. El hombre estaba paseando un jueves por la mañana, estaba muy ocupado... No lo he visto. De verdad, no sé quién es. Yo quiero encontrar a la rata y así seguramente el hombre diga: 'Soy yo", dice Joaquín Reyes en tono de humor.

"El señor hizo bien, cumplió la Ley", dijo el cómico Antonio Castelo.

"Nadie está poniendo en duda lo que el hombre hizo. El hombre lo que pasa es que estaba paseando y cerca del Atomium a Puigdemont y dijo: 'Ostras, igual soy yo el que atrapo a Puigdemont, que está en Torrejón y no en Bruselas".

"Como esto es un parque en el que hay muchas reproducciones de monumentos de capitales europeas quizá lo está haciendo es elegir su próxima ciudad para exiliarse", aseguró de nuevo entre risas Reyes.