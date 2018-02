Alicia y Carlos protagonizaron este jueves una de las citas más bordes e incómodas de la historia de First Dates (Cuatro).

Alicia, malagueña de 26 años, peluquera y maquilladora, se mostró desde el principio muy distante con Carlos, de 28.

Nada más empezar, él le dejo una tarjeta a ella con una falta de ortografía que Alicia no estaba dispuesta a pasar por alto. "Hemos venido a conocernos y me sales con eso...Aquí, delante de miles de personas que están mirando me dices que tengo faltas de ortografía...Pues me voy a cagar en todas tus mulas", dijo él, visiblemente enfadado.

Alicia no tiene problema alguno en soltar cuatro frescas bien dichas, así que Carlos mejor no se equivoca con la primera impresión #FirstDates568 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/lY4Jupgne3 — First dates (@firstdates_tv) 22 de febrero de 2018

El encuentro entre ambos fue un despropósito. A Alicia no le gustó nada el trabajo de Carlos —camarero y anteriormente estríper— y se definió como una persona "muy celosa". "No me gustan los chicos que trabajan de noche, no me fío de ellos", aseguró.

Pero ahí no quedó la cosa, Alicia le dijo así porque sí, "tienes pinta de ser un trolero". Y claro, después de todo, en el momento de decidir si tenían una segunda cita, ambos decidieron no volver a verse nunca más.

En ocasiones como esta nos relaja mucho saber que cada uno se fue por su lado #FirstDates568 https://t.co/K7ZrmLUOps pic.twitter.com/PM06gIIW0q — First dates (@firstdates_tv) 22 de febrero de 2018

