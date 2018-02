Youtube elimina un videoclip de los canarios Texxcoco por mostrar pezones femeninos

EL ARTE NO ES COMPATIBLE CON LA CENSURA, UNA VEZ MÁS LAS MENTES RETRÓGRADAS CON MIEDO AL PROGRESO NOS HAN JODIDO, VELVET LOVE ELIMINADO DE YOUTUBE POR "infringir su política de MIERDA". ESTO ES SOLO EL PRINCIPIO PORQUE YA ME HAN CABREADO DE VERDAD. HIPOCRITAS. besis, Adriana.

A post shared by Texxcoco (@texxcoco) on Feb 22, 2018 at 7:38am PST