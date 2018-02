Belén Rueda habla sobre la muerte de su hija a los 11 meses

Belén Rueda ha estado este viernes en Mi casa es la tuya, el programa de Bertín Osborne en Telecinco. La actriz ha hecho un repaso sobre su vida y su carrera profesional, que comenzó como presentadora de televisión junto a José Luis Moreno en Vips Noche, el programa que después presentó durante muchos años Emilio Aragón.

Fue hablando de cómo dio el salto de ser presentadora a actriz cuando Rueda contó la experiencia más trágica a la que se ha enfrentado en su vida: la muerte de su hija María a los 11 meses por la cardiopatía con la que nació.

De presentadora a actriz

"Cuando presentaba, siempre me ha rondado la idea de participar en alguna serie de televisión. No pensaba en el cine porque entonces era imposible", explicaba Rueda a Osborne. "Si eras de televisión, no estabas considerada como actriz", aseguró Rueda.

La actriz explicó que a pesar de estar casada con Daniel Écija, uno de los fundadores de Globomedia, productora de series de éxito como Médico de Familia, ella nunca se atrevió a pedir un papel para evitar ser la mujer de. "Además, ellos me veían como presentadora", señaló.

Mientras la productora rodaba Médico de Familia, Rueda quedaba casi todas las tardes con su amiga Luisa Martín, la actriz que daba vida a La Juani. "Con ella practicaba secuencias o ensayaba monólogos, porque yo ya tenía ganas de hacer algo así", contó.

De manera que la primera propuesta que le hicieron para hacer ficción vino de una productora externa para hacer una serie que se llamaba Este es mi barrio. "Pero me quedé embarazada y lo aplacé todo hasta que naciese y creciese un poco la niña", señaló.

"¿Y cómo es la vida? Tuve a mi hija María y nació malita. Y entonces paré el mundo, porque cuando te pasa algo así, paras el mundo", contó la actriz.

La enfermedad de su hija ocupó toda la atención de Rueda, que se dedicó en cuerpo y alma a sacarla adelante. "No fue posible porque con 11 meses falleció", contó la actriz a media voz, reconociendo que la enfermedad y la muerte de su hija le cambiaron la vida por completo.

Un dolor conocido

Osborne le aseguró entonces que sabía perfectamente cómo se sentía porque él pasó lo mismo con su primer hijo, Christián. "Esto lo he vivido. Sé perfectamente lo que tienes en la cabeza y en tu corazón, además, para el resto de tu vida", afirmó el cantante y presentador.

"La gente pregunta si has conseguido superarlo. Pues sí, lo superas, pero no se te olvida", confirmó Rueda. "Claro que no", añadió Osborne.

Ambos reconocieron el terreno pantanoso en el que se estaban metiendo y continuaron la conversación por otro sito.

La actriz concluyó su relato sobre su salto a la ficción: "Es curioso, pero en la productora nunca habían pensado en mí, hasta que lo hizo otro. Pero pasó lo de mi hija y me cambió la vida... Y con la siguiente serie que iban a estrenar [Globomedia], que era Periodistas, les pedí participar y lo hice".

