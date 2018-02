La actriz Sandra Martín estalla contra Instagram por censurarle una foto

Sandra Martín, la actriz que dio vida a Mónica en La Gran Familia Española, se ha enfadado con Instagram. ¿La razón? La red social ha censurado una foto en la que aparecía la actriz con una camiseta serigrafiada.

Después de que Instagram haya borrado la primera foto, la actriz la ha vuelto a compartir con una pequeña modificación para esquivar la implacable censura. La actriz no ha podido (ni querido) ocultar su enfado y junto a la imagen ha escrito: "A ver si así Instagram no me censura una foto en la salen unas tetas en UNA camiseta. Porque qué horror, qué porno e indecente es todo. Aquí todos vamos de progres y de libertad y de free the nipple [libera el pezón] pero no. Ni 5 minutos han tardado en eliminar esta publicación".

Esta es la imagen editada:

Si no puedes ver bien la foto, pincha aquí.

Después, Martín ha vuelto a compartir la imagen de la discordia en su stories, para que sus seguidores puedan observar el motivo de la censura. "¿Os dais cuenta de lo mal que va el mundo?", pregunta la actriz.

Pero su enfado, lejos de apaciguarse con los mensajes se apoyo de sus fans, ha ido en aumento. Para apoyar su teoría, Martín ha compartido una imagen de Kim Kardashian semidesnuda, pero con el pezón difuminado. Una solución que no ha convencido a la actriz. "Esta señora sube esto y es bien. Por desenfocar el pezón. Desenfocar es bueno para ti. ¿No? ¿O cómo? Dais penita", afirma la actriz en letras subrayadas en rojo sobre la imagen.

Y para terminar, la actriz se ha quedado del todo a gusto, con una última imagen, a modo de conclusión. "Que me dejéis de borrar la foto ya, coño. Son tetas", concluye.