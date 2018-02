María Teresa Campos recibe el alta hospitalaria

La periodista María Teresa Campos ha recibido este sábado el alta hospitalaria tras haber sido intervenida quirúrgicamente el pasado lunes por una suboclusión intestinal en el Hospital La Luz de Madrid.

Según han informado a Efe fuentes del hospital, la periodista ha abandonado el centro sanitario a las 11.00 horas.

El informe médico emitido este viernes por el Hospital La Luz ya señaló que Campos evolucionaba favorablemente después de la intervención quirúrgica y que este sábado podría irse a casa.

María Teresa Campos ingresó el sábado 17 en el Hospital La Luz, donde fue intervenida dos días después por vía laparoscópica por "un cuadro de suboclusión intestinal secundario a un cuadro adherencial por cirugía ginecológica previa".

Al salir de la clínica, Campos ha atendido brevemente a los medios. "No quiero que la cosa quede como que soy la enferma permanente", ha dicho la periodista. "Son circunstancias de la vida. Yo superé un cáncer y luego el ictus con la grandísima fortuna que he tenido. Así que me considero una persona afortunada, no una pobrecita", ha afirmado.