Al menos seis personas heridas, dos de ellas en estado crítico, tras una explosión en Leicester

Una explosión ha derrumbado un edificio de Leicester (Reino Unido) y ha dejado a seis personas heridas, dos de ellas en estado crítico. Se ha desatado un gran incendio en las inmediaciones. Las causas de la detonación son desconocidas pero la policía no considera por ahora que tengan que ver con terrorismo.

La Policía de Leicester ha señalado en un comunicado que se ha registrado un "incidente importante" en Hinckley Road debido a una explosión y que los servicios de emergencia están lidiando con el incendio resultante y que el incidente será objeto de una investigación conjunta con el servicio de bomberos.

Las autoridades han pedido no hacer conjeturas sobre las causas de la explosión, al señalar que por el momento no hay indicios de que esté relacionada con terrorismo.

This footage shows the aftermath of an apparent explosion in the Hinckley Road area of Leicester. Police have declared a "major incident." More information as we get it. pic.twitter.com/ghVIGEYjdk