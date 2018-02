Toñi Moreno rompe a llorar en directo en 'Viva la vida'

Toñi Moreno ha entrevistado este domingo a Andrés Aberasturi en Viva la vida y no ha podido evitar ponerse a llorar ante lo que le estaba contando el periodista.

Estaban recordando la entrevista que dio a Risto Mejide en Chester el pasado verano, en la que Aberasturi habló de la parálisis cerebral severa que sufre su hijo.

"Además, has escrito un libro que se llama Cómo explicarte el mundo, Cris", ha introducido la presentadora, añadiendo que todavía no lo ha leído, pero que pretende hacerlo. "No lo leas, porque vas a llorar", ha asegurado el periodista.

"Es muy duro, porque intento explicar la realidad sin edulcorar", ha señalado. Aberasturi ha sostenido que tenemos una imagen muy dulce de las discapacidades, en parte por personajes conocidos que han superado sus limitaciones y que han conseguido grandes cosas.

"Pero existe otro nivel en el mundo de las discapacidades en el que hay crisis, patologías asociadas, ataques epilépticos... y de eso no se habla", ha afirmado.

"He escrito el libro para reivindicar que esa gente existe y que tienen derecho a una vida digna. Y con ese libro quiero gritar, en voz baja, pero gritar, lo que ellos no pueden decir", ha asegurado el periodista consiguiendo un aplauso espontáneo del público.

"No valen las palabras bonitas. Me dicen: '¿y lo que has aprendido?'. Yo no quiero haber aprendido nada del sufrimiento de mi hijo. ¿Cómo voy a querer yo aprender nada del sufrimiento de mi hijo? En absoluto", ha argumentado.

Tras estas palabras ha seguido un silencio porque la presentadora estaba llorando. "No... Tendría que llorar yo, no tú...", la ha consolado Aberasturi.

En Twitter, muchos usuarios han compartido el sentimiento de Toñi Moreno, que al final de la entrevista ha asegurado a Aberasturi que las lágrimas se debían a la emoción y no a la tristeza.

La presentadora se emociona y te transmite ese mismo pellizco que el invitado nos regala al dejar al descubierto sus sentimientos más profundos, porque es el mismo pellizco que nos atrae de ti

y te extraña que te queramos @tmorenomorales ?#VivaLaVida79 — Empezandoagain (@Empezandoagain) 25 de febrero de 2018

Con los pelos de punta escuchando la entrevista de Aberasturi y entiendo muy bien tus lágrimas @tmorenomorales porque te quedas con el nudito en la garganta cuando ves estas entrevistas y te llenan de emoción @VivaLaVidaT5 #VivaLaVida79 — Maria Linares Salmón (@Maria_Linares94) 25 de febrero de 2018

Yo habría llorado mucho antes que @tmorenomorales #VivaLaVida79... sin palabras con Aberasturi — rosana garcia calle (@rosanamontejaqu) 25 de febrero de 2018

