El ácido tuit de Echenique que enloquece Twitter por lo que dice del plante de Colau al rey

El secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique, ha publicado un irónico tuit, tras el plantón de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, al rey Felipe VI, durante el recibimiento oficial de las autoridades al monarca con motivo de los actos de inauguración Mobile World Congress.

Colau, quien sí ha coincidido con el monarca en la cena y el acto institucional de inauguración, justificó su gesto por el papel jugador por el rey en el 1-0, pues a su juicio Felipe VI se alineó con "las posiciones más duras y represivas".

Afirma Echenique:

No rendir pleitesía al rey, no ir a los besamanos, no hincar la rodilla al paso de su carroza y no apoyar la reinstauración del derecho de pernada pone en peligro el Mobile World Congress. Me parece mezquino que Ada Colau cometa esta irresponsabilidad en pleno Siglo XVII.