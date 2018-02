Indignación en Nueva Zelanda por una entrevista "sexista" a su primera ministra

"Sexista", "horripilante" o "dolorosa" han sido algunos de los adjetivos que muchos neozelandeses han empleado para calificar la entrevista que el veterano periodista australiano Charles Wooley ha hecho a su primera ministra, Jacinda Ardern, y a su marido, Clarke Gayford.

Poco después de arrancar la entrevista en el programa 60 minutes de Channel Nine, Wooley describía lo que a su juicio es una de las principales virtudes de Ardern: "He conocido a muchos primeros ministros, pero a ninguna tan joven, a pocos tan inteligentes y jamás a una tan atractiva".

Que Wooley eligiera resaltar que su primera ministra es "atractiva" desencadenó las primeras muestras de enfado en las redes sociales, donde muchos usuarios percibieron el tono de la entrevista como sexista, misógino e inapropiado. Otros fueron más duros y emplearon palabras como "repugnante", "horripilante" o "dolorosa".

"Comentar el nivel de atractivo de Jacinta Ardern no parece muy relevante para valorar su habilidad como lideresa de una nación", tuiteaba la usuaria Emily G.

"Comentar el nivel de atractivo de Jacinta Ardern no parece muy relevante para valorar su habilidad como lideresa de una nación", tuiteaba la usuaria Emily G.

"La entrevista de un periodista a la primera ministra de Nueva Zelanda muestra que ninguna mujer escapa a los comentarios sexista e inapropiados, incluso si es la mandataria de un país", criticaba la tuitera Mary Honeyball.

Algunos usuarios australianos incluso pedían disculpas a los neozelandeses. "Querida Nueva Zelanda, nuestra mejor amiga, ¿sabes que todo el mundo tiene un tío horripilante al que tienes que evitar en las fiestas de Navidad, no? Perdón porque fuera él quien ha entrevistado a vuestra primera ministra. Por favor, decidle a Jacinda Ardern que reconocemos que fue asqueroso", ha escrito en Twitter la usuaria Belinda Barnet.

Dear New Zealand 🇳🇿, our best mate, you know how everyone has a creepy Uncle you need to avoid at Xmas parties? Sorry we got him to interview your PM. Please tell @jacindaardern we reckon it was gross.

Love, Australia 🇦🇺



Love, Australia 🇦🇺 https://t.co/B9Bz3AQRsk — Belinda Barnet (@manjusrii) February 26, 2018

UNA PREGUNTA IMPORTANTE

"¿Cómo acabó una persona buena como tú en el sórdido mundo de la política?, preguntó Wooley a Ardern. "La gente buena se mete en política", replicó Ardern con una sonrisa.

Para rizar el rizo, el entrevistador preguntó a la pareja sobre su embarazo, una cuestión que dejó una expresión de sorpresa y e incomodidad en el rostro de Ardern y su marido. "Una pregunta sobre política realmente que quiero haceros: ¿Cuál es exactamente la fecha en la que esperáis que nazca el bebé?".

Ardern le contestó que saldrá de cuentas el 17 de junio, a lo que Wooley respondió: "Es interesante cuánta gente ha estado contando hacia atrás para calcular la concepción". El entrevistador estaba insinuando que la pareja tuvo sexo y se quedó embarazada durante la campaña electoral en la que Ardern fue elegida primera ministra.

"¿En serio?" le preguntó Gayford a Wooley antes de reír, visiblemente descolocado. El momento puede verse en este vídeo:

"Habiendo tenido seis hijos no me sorprende nada que la gente tenga hijos, ¿por qué no va a poder ser concebido un bebé durante una campaña electoral?", insistió Wooley. En ese momento, Ardern respondió y quiso zanjar el tema: "La elección había tenido lugar. No hace falta entrar en esos detalles".

La entrevista no fue del agrado de Gayford, que poco después publicó un tuit cargado de ironía en el que citaba varios lugares de Nueva Zelanda a los que es posible hacer una "escapada de 60 minutos o más":

Hey NZ this is you.

A perfect place to escape for 60 Minutes or longer where required.

Yesterday, Mokohinau Islands.

Bloody magic bro. pic.twitter.com/mtHenrrXNB — Clarke Gayford (@NZClarke) 26 de febrero de 2018

Por su parte, Wooley se ha defendido de las críticas aduciendo que el uso de la palabra "atractiva" tiene decenas de acepciones en el diccionario, ha asegurado que su intención era mostrar a "la maravillosa pareja" compuesta por Ardern y Gayford y ha señalado que disfrutó mucho.

La primera ministra neozelandesa ha dicho que no cree que la entrevista fuera ofensiva, aunque ha reconocido que le dejó sorprendida la pregunta sobre la concepción de su bebé.