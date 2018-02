La bonita historia de superación detrás de esta carrera en un hospital

Una usuaria de Twitter llamada Mar ha compartido una bonita historia de superación protagonizada por Miguel Ángel, un hombre que acababa de recibir un transplante de hígado.

Hoy he participado de voluntaria en una carrera organizada por el Hospital y ha pasado algo que me ha emocionado muchísimo

Entonces, la carrera se ha dado por terminada y nos han dicho que empezaramos a quitar las vallas y recoger las mesas de comida etc

Total, que quedabamos unas 50-60 personas (entre organizadores, voluntarios, y otros participantes y familiares que hablaban) y una mujer se me ha acercado

Me dice: "perdona, pero aun queda un corredor que no ha llegado y es mi marido. Veo que ya han recogido las medallas y me haría muchisima ilusión que el tuviese una también ya que ha pagado y participao y pretende llegar hasta el final"