La Guardia Civil ha compartido este lunes en su cuenta oficial de Twitter una imagen para recordar a la población la importancia de mantener en buen estado la documentación. En la imagen que ha compartido el Instituto Armado se puede ver un pasaporte completamente pintarrajeado. "Llevar tu documentación personal en regla no solo significa que se encuentre en vigor, también debe estar en buen estado", señala la publicación.

La historia del pasaporte

La imagen pertenece al pasaporte de Chen, un hombre de nacionalidad china que se fue de vacaciones a Corea del Sur con su familia. Al intentar coger el avión de vuelta a casa, las autoridades le prohibieron viajar. El motivo: al entregar el pasaporte en el control del aeropuerto, Chen descubrió que su hijo de cuatro años lo había usado como lienzo para plasmar su infinita creatividad artística.

Los datos eran completamente ilegibles bajo los dibujos del niño y no se podía identificar al viajero. Toda la familia pudo volver a China, menos el padre, Chen, que se quedó atrapado en Corea del Sur hasta que pudo solucionar su situación legal, varios días después.

La importancia de los documentos

La Policía Nacional recuerda en su página web la importancia del DNI y del pasaporte como documentos acreditativos, tanto en Europa como en el resto del mundo. Por este motivo es importante conservarlo de forma adecuada y mantenerlo en vigor.

Cuándo hay que renovar el DNI o el pasaporte

Habrá que renovar ambos documentos en caso de robo, pérdida, deterioro, mal funcionamiento del chip electrónico o cuando se produzca cualquier modificación de los datos personales, como cambios en el domicilio o grandes cambios físicos.

Según la Policía, lo más importante es que los datos sean correctos y se vean bien, que se nos identifique bien en la foto y que el documento se haya renovado en las fechas señaladas.

Un ejemplo de la foto es si has cambiado completamente tu look, rapándote la melena al cero o pasando de un pelo negro a un rubio platino. Pero si solo has cambiado de gafas o te has puesto aparato, no hace falta que pases por comisaría para informar de los cambios.

Si solo tienes las esquinas un poco desgastadas, también puede ahorrarte el trámite; pero si tu DNI se parece más al de Ernesto Sevilla, pide cita inmediatamente, no vaya a ser que te pase como a Chen.