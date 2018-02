Lidia Torrent tiene un claro parecido razonable en esta foto de Instagram

Lidia Torrent, la camarera más famosa de First Dates (Cuatro), ha compartido una fotografía en su cuenta de Instagram que está siendo muy aplaudida por sus seguidores.

La televisiva aparece en la instantánea vestida con todo de rojo —con pañuelo y sombrero incluido— y deja un mensaje a sus seguidores: "A los lunes los miro así".

Sus más de 128.000 seguidores en Instagram han dejado claro que les encanta la foto, que tiene más de 3.600 Me gusta en pocas horas, pero hay algo que no han sabido ver.

¿No te recuerda a alguien?

Aquí puedes ver la publicación completa.

¿Te acuerdas de Carmen Sandiego? Si eras niño en los 90 seguro que sí.

Carmen Sandiego es la protagonista de Buscando a Carmen Sandiego, una serie de dibujos animados muy exitosa que en España pusieron durante los años 90 en La2.

Su intro es una joya.