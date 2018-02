Natalia Ferviú carga contra 'Cámbiame' en Instagram

La exestilista de Cámbiame, Natalia Ferviú, ha compartido en su cuenta de Instagram un rotundo mensaje después de abandonar el programa de Telecinco hace casi un mes.

Tras un periodo de reflexión, Ferviú ha decidido explicar en un extenso post de Instagram cómo se siente tras abandonar la televisión.

"Cuando trabajas en los medios siempre hay alguien que se encarga de hacerte creer que si no estás dejas de existir porque dejas de importar. Hace poco tomé las riendas de mi vida, me vine arriba y decidí vivir sin miedo, bueno sin ese miedo, por suerte o por desgracia sigo teniendo muchos otros", explica.

Además, la excoach cuanta que la vida le ha dado una lección: "No hay mayor felicidad que la que produce dormir con la conciencia tranquila. Y también me ha dado un regalo: Vosotros. Gracias infinitas por vuestras muestras de cariño, me animan muchísimo ¡no os imagináis cuánto! Gracias por comprenderme y aceptarme como soy. Gracias por quererme y quererme libre. ¡Sois la hostia!".

La publicación, en la que aparece acompañada de su mascota, tiene en dos días más de 40.000 visitas.

Aquí puedes ver la publicación completa.