Paz Padilla revela que consultó con Xavier Sardá si debía presentar 'Sálvame'

Paz Padilla ha sido la invitada de la primera entrega de la nueva temporada de Planeta Calleja, el programa de Jesús Calleja en Cuatro. El equipo se fue a Benín, la tierra del vudú, en el oeste de África, para grabar la aventura. Durante el viaje, la humorista y presentadora de Sálvame habló sobre cómo fichó por el programa y cambió el humor por el mundo del corazón. Además, reveló que llegó a consultar esta decisión con Xavier Sardá.

"¿Cómo una humorista se mete en Sálvame?", le preguntó Calleja. "Bueno, también es show", aseguró Padilla. La humorista contó que fue al Deluxe a dar una entrevista mientras buscaban sustituto para Jorge Javier Vázquez para el programa diario. "Y como yo soy tan payasa, empecé a bromear con todos y los directores vieron que podría encajar", explicó.

"Cuando me lo ofrecieron me dije 'buff Pacita'... porque claro, es un programa de corazón. Pero era un momento de crisis y había que trabajar. La pela es la pela", afirmó la presentadora. Entonces, Padilla contó que llamó a Xavier Sardá, con quien ya había trabajado en Crónicas Marcianas, para pedirle su opinión. "Me dijo: 'Puedes hacerlo perfectamente. Haz tu propio Sálvame", aseguró.

Y aceptó. Empezó presentando el programa los viernes para que Vázquez descansara. "Lo que pasa es que Jorge empezó con Supervivientes, el teatro y otras tantas cosas, y al final, terminé haciendo algunas semanas tres días, otras cuatro, otras solo dos...", explicó. Y así durante los ocho años que han pasado ya.

Posible final de Sálvame

"¿Tú crees que acabará Sálvame?", preguntó Calleja a la presentadora. "Yo creo que sí. Pero acabará porque en la tele acaba todo. Porque la gente se cansa. Yo no quiero que se acabe pero tampoco me preocupa. Es bueno también, tenemos que reinventarnos", afirmó.

¿Madre a los 48?

Jesús Calleja llevó a Paz Padilla a un templo en el que se hace vudú. Allí tienen un árbol de 600 años al que la población le hace peticiones. "Se puede pedir cualquier cosa: un buen matrimonio, hijos, un trabajo...", le dijo el sacerdote a la humorista.

Padilla posó la mano sobre el árbol y pidió ser madre de nuevo, a pesar de sus 48 años. "Sé que soy un poco mayor, pero todavía tengo óvulos", afirmó. Más tarde, la presentadora confesó a Calleja que le pesaba no haber tenido más hijos. "Porque creo que tengo mucho amor para dar", aseguró.

La humorista explicó que aunque tiene una hija, le hubiese gustado tener otros seis o siete. "Pero con la edad que tengo ya seis o siete no creo que tenga. ¿Te imaginas que ahora me quedo embarazada con el vudú?", bromeó.

Si quieres ver el momento completo, pincha aquí.