Aluvión de críticas independentistas a Katy Perry por anunciar su concierto en Barcelona con un escudo de España

"No te equivoques, fulana. Barcelona no está considerada como una parte de España". La cantante estadounidense Katy Perry ha anunciado a través de Instagram que ofrecerá un único concierto en España durante 2018: será el próximo 28 de junio en el Palau Sant Jordi de Barcelona en el marco de su gira Witness The Tour, de presentación de su cuarto álbum de estudio, Witness.

Sin embargo, la combinación utilizada por la artista en la red social para su concierto en Barcelona, donde muestra una imagen suya con el escudo de España al fondo, no ha terminado de gustar a muchos que, ofendidos en su sentimiento independentista, se han lanzado contra la cantante:

Si no puedes ver la entrada de Instagram, pincha aquí

pnsv ¿Qué hace el escudo de ese país ahí? Vas a Catalunya, no a España. resolito Bienvenida al club de los fachas. Grande👏👏 sailor_moon6 ¡¡Pero Katy, qué fachorra que eres, cómo te atreves!!!! uub1010 CATALONIA IS NOT SPAIN. marceltorres WE'RE CATALAN REPUBLIC marceltorres PLEASE KATY, BARCELONA IS CATALAN REPUBLIC deejay_psycho Sorry Katy, Barcelona is not Spain... marionablc_ La bandera catalana amiga

No han faltado quienes, ante el alusión de mensajes de tinte independentista, han querido entrar al trapo en el sentido contrario:

josh_palaniuk@anna_delce qué patéticos sois. Pero tanto los que decís esto como los que se quejan de que es en Barcelona Tenéis que politizar todo y quedar por encima siempre. Penosos liltsundere Di que si Katy, tú si que sabes! Cataluña es España y punto! consdufol@clau.lara. Cataluña es ESPAÑA ❤️❤️🇪🇸🇪🇸🇪🇸 costaverdera@pnsv CataluÑa es España por mucho que os moleste

Número 1 en 46 países

El último disco de la cantante, lanzado el pasado junio y que llegó a ocupar el puesto número 1 de iTunes en un total de 46 países, tiene como tema principal Chained To The Rhythm.

La canción alcanzó el récord de escuchas de una artista femenina el día de su lanzamiento en Spotify, y el álbum incluye otras canciones como Bon Appetit, cuyo vídeo ha sido el más visto de toda la carrera de Katy Perry, o Swish Swish.

Según ha informado la promotora Doctor Music, la nueva gira de la cantante, que es la primera tras el Prismatic World Tour de 2015, presenta una "rompedora puesta en escena y un show trepidante".

Katy Perry, que debutó en 2008 con el álbum One of the Boys y alcanzó el reconocimiento mundial con su siguiente trabajo, Teenage dream, en 2010, tiene a sus espaldas grandes éxitos musicales, como las canciones Firework, Roar y Dark Horse.

Las entradas para este único concierto en Barcelona se podrán adquirir a partir del 7 de marzo en los canales habituales de venta.