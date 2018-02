El detalle en un tuit de Rivera sobre Colau y Felipe VI que le ha valido numerosas críticas

El encontronazo entre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y el rey Felipe VI antes de la cena de inauguración del Mobile World Congress (MWC), y tras su plantón al monarca en la recepción oficial del jefe del Estado en el evento, conocido coloquialmente como el 'besamanos' sigue trayendo cola.

El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha compartido en su cuenta de Twitter una noticia de El País en la que se podía leer lo que el rey le había dicho a Colau.

"El Rey a Colau: 'Yo estoy para defender la Constitución y el Estatut'", compartió Rivera, que acompañó el titular con la etiqueta "zasca".

Según la Fundeu, el sustantivo zasca es una palabra válida para aludir a una réplica cortante, rápida y a menudo ofensiva en un debate o una conversación.

Tras incluir la palabra "zasca", muchos comentaron si era o no apropiado usarla en un mensaje serio.

