El drama de una pensionista: "Murió mi madre y no pude ir a mi país a verla porque no podía pagar el viaje"

Amira Sayez es una pensionista que ha emocionado a todos los espectadores de Al Rojo Vivo (laSexta). La mujer tiene 72 años y tan solo 15 cotizados, pero ha trabajado toda su vida.

La mujer se encuentra en el paro y vive de una pensión de 600 euros y asegura que le suben todos los años 1 euros.

Amira tiene que pagar un préstamo que pidió para ayudar a su hijo que estuvo dos años en el paro. "Este mes no puedo comprar nada. Tengo 900 euros en la cartilla porque tengo miedo de que vengan los recibos y no los pueda pagar", asegura.

La pensionista asegura que enviudó cuando era joven y se quedó a cargo de su hijo de 13 años y trabajó día y noche para poder mantenerlo.

"Llevo desde 2015 sin trabajo y no tengo a nadie quien me ayude. Murió mi madre y no pude verla porque no tenía dinero para pagar el viaje", sentenció.