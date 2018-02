Garzón incendia Twitter con su 'hachazo' al "ciudadano Felipe de Borbón" tras su respuesta a Colau en el MWC

"¿Cuándo ha defendido un Borbón los derechos sociales y civiles que aparecen recogidos en la Constitución?". El coordinador de IU, Alberto Garzón, ha incendiado Twitter al plantearse esta cuestión, después de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, hiciese pública este lunes la charla que mantuvo con el rey Felipe VI antes de la cena de inauguración del Mobile World Congress.

Durante esa conversación, el monarca le dijo a Colau que su obligación era "la defensa de la Constitución", después de que la primera edil de Barcelona le echase en cara la "falta de empatía bestial" de su discurso del pasado 3 de octubre, dos días después de la consulta ilegal del 1-O.

Tras plantearse esta pregunta, Garzón se responde a sí mismo con letras mayúsculas: "Es claro: NUNCA".

La palabras del líder de IU, que en pocas horas tienen más de 3.200 retuits y 5.600 'me gusta', han abierto un intenso debate en la red social:

Se nota que no prestas atención a sus discursos. Para qué, es mucho mejor jugar a la demagogia facilona...

Sencillamente "das pena", tanta que has sido capaz de vender a tu partido a los simplones de podemos... Recuerda esta frase.. "llora como mujer lo que no defendiste como político".. Has hundido un partido por intentar llegar al poder a toda costa..