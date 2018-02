La crítica de Jabois a Colau por pensar que solo representa "a los ciudadanos que las han votado"

"Dijo que el Rey había tenido una falta de empatía extrema con Barcelona en su discurso del 3 de octubre". El periodista Manuel Jabois ha criticado con dureza —en su comentario Lo que no suena bien, en la Cadena Ser— a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, por no ser consciente de que representa "a los ciudadanos que las han votado y a los ciudadanos que no".

"Por eso son instituciones y no partidos políticos", argumenta Jabois, antes de sentenciar: "Uno de los problemas más graves de la política catalana se solucionará cuando dirigentes como Colau digan que a mucha gente le causó dolor el discurso del Rey y a otra le causó alivio, sin dar la espalda a la mitad de la ciudad que también es parte de lo que viene siendo Barcelona".

Pincha aquí para escuchar el comentario en la Ser y sigue para leer el texto completo