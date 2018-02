La directora de 'Frozen' no descarta que Elsa tenga una novia

Frozen ha inspirado un gran movimiento entre sus fans, y ahora la gente no puede soltarlo.

Desde su estreno en 2013, la película animada de Disney ha sido alabada por una temática aparentemente pro-LGTB. Incluso su canción principal, Let it Go (Suéltalo en español), ganadora de un Oscar, se considera un "himno para salir del armario".

"No has de sentir, no han de saber ¿Ya qué más da? Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder Qué más da, ya se descubrió"

Muchos seguidores fueron un paso más allá y lanzaron una campaña dirigida a Disney bajo el hashtag #GiveElsaAGirlfriend [Dad a Elsa una novia] para la segunda parte de Frozen.