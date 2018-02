Reflexionar sobre la sociedad patriarcal actual, el empoderamiento femenino y la necesidad del movimiento feminista son los objetivos de Morder la manzana, el primer libro de Leticia Dolera. Durante su presentación este martes, a pocos días de la huelga feminista, no ha faltado la pregunta sobre qué hará el próximo 8M y cómo ve ese día.

"Es un momento importante para parar y para visibilizar que las mujeres somos la mitad del mundo, la mitad de las que consumimos y que trabajamos. Aunque muchos de los trabajos que hacen las mujeres están invisibilizados porque no cotizan a la Seguridad Social como son los cuidados a las personas dependientes, del hogar o de los hijos", ha declarado la directora, quien ha remarcado que la huelga, convocada con motivo del Día Internacional de la Mujer, no es solo laboral, sino también estudiantil, de cuidados y de consumo.

Ella misma ha declarado que la secundará y, por tanto, no acudirá a la 15ª Muestra de cine fantástico de Madrid SyFy, la cual presenta desde 2015. Según Dolera, desde la organización del evento, "a pesar de ser todos hombres", han manifestado su total apoyo a la huelga y a su decisión de no asistir.

Dolera se ha pronunciado también sobre la posición que, según ella, "tendrían que ocupar" los hombres el próximo 8 de marzo: "Animo a todos los hombres a que se sumen a los cuidados y que reflexionen sobre esa carga extra invisible que llevan las mujeres".

Con respecto a los sectores que no podrán realizar la huelga debido a la precariedad laboral, la directora también ha manifestado su total apoyo. "No quiero juzgar en ningún momento a ninguna mujer que no pueda hacer la huelga por miedo a las represalias que pueda tener en su trabajo", ha añadido.