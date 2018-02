Monica Lewinsky: "Ya no estoy sola" gracias al movimiento #MeToo

Monica Lewinsky lleva 20 años esperando al movimiento #MeToo.

"Siento mucho que estuvieras tan sola", escribe Lewinsky en un artículo para Vanity Fair. Ese es el mensaje que recibió ella por parte de una de las líderes del movimiento Me Too contra el acoso sexual. "Esas seis palabras me desarmaron".

La columna de Lewinsky en el número de marzo de la revista describe el aislamiento y el trauma vividos cuando el affair con el entonces presidente Bill Clinton salió a la luz en 1998. Y esa soledad sólo ha disminuido recientemente, con ayuda de Me Too y su oleada de denuncias contra los abusos sexuales. Según cuenta Lewinsky, mantuvo una conversación privada con una líder del movimiento que le resultó muy reconfortante.

Sí, recibí muchas cartas de apoyo en 1998... pero en general estuve sola. Muy. Muy. Sola. Públicamente sola, abandonada por las figuras clave en esa crisis. Monica Lewinsky

"De algún modo, [esas palabras] que vinieron de ella —un reconocimiento a nivel profundo, conmovedor— aterrizaron en mí de un modo que me partieron en dos y me hicieron llorar", explica. "Sí, recibí muchas cartas de apoyo en 1998... pero en general estuve sola. Muy. Muy. Sola. Públicamente sola, abandonada principalmente por las figuras clave en esa crisis, que en realidad me conocían bien y con las que tenía intimidad. En que he cometido errores estamos todos de acuerdo. Pero nadar en ese mar de Soledad fue aterrador".

El desgarrador texto de Lewinsky describe cómo se sintió siendo la pieza central de un escándalo que sacudió una presidencia: la investigación; la embestida de los medios y las crueles sátiras del programa Saturday Night Live; la obligación de que su propia madre tuviera que testificar contra ella; y la exposición de los detalles sobre su vida sexual y personal ante todo el mundo.