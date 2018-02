Quiere calentar a su cita de 'First Dates' pidiendo que le diga una "marraná" y lo que le suelta casi la mata del susto

La heavy alicantina Silvia, de 27 años, y el castellonense Fabio, de 25, han protagonizado uno de los giros de guión más sorprendentes de la historia del programa First Dates —de Cuatro—. El chaval, poco a poco, ha ido logrando que su cita, una auténtica Faraona del metal, empezará a sentir cierto interés por él... pero a su manera.

Así, la chica ha querido irse a tomar un chupito con el chaval en un sitio más privado. Pero como paso previo, le ha pedido a Fabio que le dijera una "marraná": "Yo no me asusto", ha asegurado.

Pero lo último que se esperaba es que SÍ que se iba a asustar, y mucho, con lo que le iba a decir su cita.

El chico ha empezado a soltar por su boca y la cara de Silvia ha empezado a descomponerse como si estuviera viendo al diablo: "Digamos que yo no soy de cerrarme a nada, me gusta muchísimo experimentar en todo lo que pueda. No me cierro en banda a ninguna relación con más gente, ni con otros sexos, ni nada", ha afirmado Fabio, ante el rostro estupefacto de su cita.

"Creo que le ha sorprendido, pero no creo que eso tenga que tenerse en cuenta. Los gustos de la gente tienen que quedarse ahí", ha argumentado ante la cámara Fabio..

Silvia, en su papel de chica dura, pero visiblemente 'flipada', ha acertado a preguntar: "¿Eres bisexual?".

El chaval no se ha andado por las ramas: "Más o menos. Me gusta la gente".

Entonces, ella ha soltado un espontáneo "ay, madre mía, la moderna" que, poco después, ha explicado ante la cámara: "Es que no tengo palabras dios mío. Siempre hay que ser dos cosas, siempre hay que ser una simbiosis... menos bisexual, como el muchacho".

El episodio ha sido un antes y un después en el encuentro. Antes de la sentencia final, y tras el escaqueo de Silvia a la hora de pagar argumentando que se había dejado "la pasta en el abrigo", aún ha habido tiempo para un par de zascas de Silvia a Fabio.

El primero ha llegado a la hora de salir del restaurante, cuando Silvia le ha soltado a Fabio "las damas primero". El segundo con un "¿eres virgen?", cuando ya estaban sentados en el sillón, para escuchar las respectivas sentencias finales.

La respuesta final no fue precisamente sorprendente: "No tendría una segunda cita porque creo que no hemos encajado como pareja", le soltó Silvia a Fabio, que no pudo estar más de acuerdo con esa afirmación.