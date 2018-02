TENDENCIAS

Sale a la luz una canción inédita de Amy Winehouse

El compositor y músico Gil Cang ha subido a YouTube un vídeo con un tema inédito de Amy Winehouse. Se trata de 'My own way', interpretado por la artista durante su adolescencia. La canción fue escrita por Cang y James Mcmillan. En teoría, todas las demos de la joven habían sido eliminadas para evitar la publicación de un disco póstumo. Sin embargo, el músico ha confesado en su canal que ha decidido hacer público este tema porque quería compartirlo con todo el mundo, ya que no había visto la luz. Amy Winehouse murió el 23 de julio de 2011 a los 27 años en su casa al norte de Londres, a causa del consumo de alcohol.