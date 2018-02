VIRALES

Sale ileso de un accidente de moto entre las ruedas de un camión y no se lo cree

"¡No estoy muerto, no estoy muerto!" Es lo único que alcanzaba a decir este motorista después de salir ileso de un increíble accidente. El problema comienza al tambalearse su rueda delantera, momento en el que el conductor no consigue hacerse de nuevo con el control. La moto se tambalea hacia la derecha, directamente contra un camión. La suerte ha querido que el motorista pasara entre las ruedas del camión mientras se deslizaba por el suelo, saliendo ileso al otro lado. No saldrá de una así otra vez.