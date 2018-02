Un concursante de 'Boom' denuncia la precariedad de los profesores universitarios

Valentín es uno de los integrantes del equipo Los Lobos que participa en el concurso de Antena 3 Boom, presentado por Juanra Bonet.

El concursante sorprendió a la audiencia con un alegato contra la precariedad de los profesores universitarios que hizo que Boom llegase a ser Trending Topic y que los espectadores mandasen muchos mensajes apoyando sus palabras.

"¿Valentín a ti te ha cambiado mucho la vida el programa?", quiso saber Bonet. A lo que el concursante respondió:

"Fíjate si me ha cambiado la vida que cuando empecé este programa sabéis que era profesor asociado en la Universidad, en la facultad de Bellas Artes y ahora ya no lo soy. He dejado el trabajo para dedicarme de lleno al programa. Tenía un contrato muy, muy bajo mensual, de asociado de 3 más 3 horas que son solo 250 euros al mes".

"¿Hablamos de que eres doctor en la universidad?, ¿doctorado en bellas artes?", repreguntó Bonet, algo que Valentín confirmó.

"Es bastante común en la universidad española que el peso mayor de la docencia lo llevemos profesores asociados que estamos entre los 250, 500 y 800 euros. Más del 60% de la plantillas de la universidad española cobran 800 o menos", aseguró.

Estas palabras desataron una ola de mensajes en redes aplaudiendo las palabras de Valentín.

El testimonio de Valentín en #a3boom sobre la docencia en España debería hacerse viral ahora mismo — El hombre invisible (@CBlazquez) 26 de febrero de 2018

Increíble y vergonzoso lo que cuenta Valentín, que alguien como el cobrara tan solo 250€ al mes como profesor de Bellas artes es miserable#A3Boom — Javi (@otherside74) 26 de febrero de 2018

Qué pena lo que cuenta Valentín, qué triste y qué injusto que a personas dedicadas a algo tan importante como la educación se las trate así #A3Boom — Lily Lemon (@Libla_sea) 26 de febrero de 2018

#A3Boom Vergonzoso lo que cuenta Valentín. ¿Cómo puede estar la formación académica y la docencia universitaria tan infravaloradas? ¿Cómo podemos tener doctores dando clase en la universidad por 250 euros/mes? Es flipante. — Anica Cedi (@AnicaCedillo) 26 de febrero de 2018

#A3Boom que pena que mentes tan prodigiosas como la de Valentín no se aprovechen y se valoren para nuestros jóvenes...250€/mes🤦🏼‍♀️ — Marian Contreras (@mavier44) 26 de febrero de 2018